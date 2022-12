Caldaia in blocco alla IV Novembre di Varese. L’assessore spiega: “Non è scattato l’allarme”

Caldaia in blocco e termosifoni spenti. Così i bambini della scuola IV Novembre di Varese hanno trovato le loro aule questa mattina, lunedì 12 dicembre, al rientro dopo il lungo Ponte dell’Immacolata. La chat delle madri si è subito animata con decine di commenti.

«Purtroppo come ogni anno, da molti anni, in inverno, ogni lunedì la caldaia della scuola va in blocco. Oggi 12/12/2022 all interno della scuola ci sono – 3 gradi, e i bambini sono costretti a fare lezione con giacche guanti sciarpa e cappello, fino alle 16.00. Alcune mamme hanno la possibilità di riportare a casa i propri figli, altre no» commenta una madre che ha scritto a Varesenews.

L’assessore ai servizi educativi del Comune di Varese Rossella Dimaggio si è subito interessata: « Alle 9 i caloriferi sono ripartiti. Effettivamente la caldaia era in blocco, ma non è scattato l’allarme che di solito avvisa il controllo da remoto. Per questo motivo, ad attivare i tecnici è stato il personale della scuola una volta arrivato all’istituto. Ora si deve capire come mai non sia partito il segnale che permette l’intervento tempestivo».

Le temperature esterne di un inverno ormai arrivato hanno acuito la situazione di disagio per gli alunni costretti a mantenere cappotti sciarpe e guanti finché le temperature in aula non sono risalite.