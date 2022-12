Il calendario del Cairoli non ci sarà: la tradizione si interrompe per il 2023

Si interrompe la tradizione del calendario al liceo Cairoli. Per il 2023, il classico di Varese non pubblicherà la sua versione.

Il progetto era diventato un appuntamento fisso, con gli studenti impegnati a rappresentare i diversi mesi, secondo temi che erano spesso scelti dal professor Silvio Raffo e le foto di Carlo Meazza: il cinema, la poesia, Renzo e Lucia solo per citarne alcuni.

Il calendario del Cairoli aveva un fine benefico: i proventi eran destinati a enti del terzo settore.

Dalla scorsa primavera, il Cairoli di Varese ha un dirigente reggente: il professor Salvatore Consolo è stato chiamato dall’Ufficio scolastico regionale con compiti ispettivi. La scuola ha una dirigente in reggenza, la professoressa Nicoletta Pizzato a capo del vicino Itet Daverio Casula.

Il liceo salta, quindi, la pubblicazione tradizionale di fine anno: « Ma l’annuario ci sarà – assicura Consolo – ci stiamo già lavorando»