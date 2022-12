“A call for women” al Teatro di Varese: ecco gli ospiti di Katia Follesa e Angelo Pisani

Venerdì 16 dicembre, alle ore 21.00, debutterà al Teatro di Varese lo spettacolo A CALL FOR WOMEN, condotto dai comici Katia Follesa e Angelo Pisani, coppia sul palco e nella vita, reduci dal grande successo del tour teatrale “Finché social non ci separi”.

Uno show in cui alcuni tra gli artisti più amati dal pubblico calcheranno il palcoscenico per una serata-evento di grande divertimento e, nello stesso tempo, di grande valoresociale. Ieri il duo comico ha svelato i tanto attesi nomi del cast: Andrea Pucci, Debora Villa, Lucia Pellicani e Max Samaritani.

La serata sarà l’occasione per raccogliere fondi a sostegno dell’omonimo progetto di ricerca e di prevenzione cardiovascolare femminile A Call for WOMEN – CALL ME Project, promosso da GSD Foundation, la fondazione non profit del Gruppo San Donato.

Il progetto, partito in Lombardia con un’indagine web (https://it.surveymonkey.com/r/CallforWomen) rivolta alle donne che abbiano compiuto 18 anni di età, sonda il grado di consapevolezza femminile circa il profilo di rischio cardiovascolare, al fine di identificare strategie personalizzate di prevenzione e di cura. La survey è composta di semplici domande che indagano lo stile di vita, lo stato di salute, le abitudini alimentari, la familiarità con alcune patologie e i mezzi di informazione consultati. La sua compilazione on line, rigorosamente anonima, non richiede più di dieci minuti e le informazioni raccolte sono depositate in un database certificato per la protezione dei dati e successivamente analizzate e rese note in forma di

pubblicazioni scientifiche.

La dottoressa Serenella Castelvecchio, responsabile della Prevenzione Cardiovascolare e Medicina di Genere presso l’IRCCS Policlinico San Donato, nonché coordinatrice del progetto, ha dichiarato: «In Italia, le malattie cardiovascolari sono responsabili del 35,8% dei decessi e colpiscono maggiormente le donne rispetto agli uomini. In questo scenario, la prevenzione è fondamentale. Questo spettacolo offre un’occasione importantissima per promuovere un progetto che consentirà di fotografare lo stato di salute della popolazione femminile lombarda, da estendere a livello nazionale, e punto di partenza per proporre screening per la raccolta di dati clinici e laboratoristici».

«Noi comici diciamo sempre che far sorridere è una cosa seria, convinti che il buonumore migliori la vita

delle persone. Un sorriso fa stare meglio, aiuta a essere felici, favorisce le relazioni tra le persone e sa veicolare messaggi importanti. Ci auguriamo, quindi, di poter concorrere, con il nostro show, a promuover una nuova consapevolezza sulla prevenzione cardiovascolare e ringraziamo di cuore la GSD Foundation e il Gruppo San Donato per l’occasione che ci offre di poter fare la nostra parte», le parole di Angelo Pisani e di Katia Follesa, protagonisti dello spettacolo.

È possibile acquistare i biglietti presso la biglietteria del Teatro di Varese e nel circuito Ticketone, presso i punti vendita e online (https://www.ticketone.it/event/grande-spettacolo-di-beneficenza-con-katia-follesa-e-angelo-pisani-teatro-di-varese-15974600/).