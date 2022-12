Una “camminata divertente” a Varese per i bambini de “Il pezzettino”

Una camminata all’indietro come i gamberi a sostegno della comunità “Il Pezzettino” che dal 2016 si occupa di dare supporto ai bambini traumatizzati. L’insolita camminata prevista dal quartiere di Fogliaro al Sacro Monte, che stimola la muscolatura rinforzando la zona lombare e migliorando la postura, è organizzata dal Joint Running Club di Ispra con il patrocino del comune di Varese. All’iniziativa hanno contribuito lo Steering CCR di Ispra con l’aiuto della Famiglia Bosina, Luca Broggini e diversi altri co-organizzatori.

L’appuntamento è per l’8 dicembre 2022 dalle 15 alle 16.30, con raduno alle 14.30 in Via Santa Caterina 15, in Località Fogliaro. Il Pezzettino, con la coordinatrice Daniela Cosco e l’associazione “Amici del Pezzettino”, la scienziata Sandra Coecke (CCR di Ispra) e tanti volontari del varesotto invitano tutti a partecipare, con cioccolata calda e vin brûlé all’arrivo preso il Bar Milano al Sacro Monte.

È possibile iscriversi via mail: ec.pezzettino.steering@gmail.com