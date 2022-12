Io ho camminato sulla Luna. Al Cine Grassi di Tradate i 50 anni dell’Apollo 17

Cinquanta anni fa l’uomo metteva piede per l’ultima volta sulla Luna. Nella notte tra l’11 e il 12 dicembre 1972 toccava la regione lunare di Taurus-Littrow la missione Apollo 17, partita da Terra il 7 dicembre precedente. Un evento di importanza storica a cui il GAT, Gruppo Astronomico Tradatese, dedicherà uan serata al Cine Grassi di

La serata, condotta da Giuseppe Palumbo, sarà incentrata su uno splendido documento filmato che ha come protagonista Gene Cernan (14 Marzo 1934- 16 Gennaio 2017), il comandante di Apollo 17 che scese sul suolo lunare assieme al geologo Harrison Schmitt (mentre Ron Evans attendeva entrambi in orbita lunare).

Il filmato passa in rassegna la vita straordinaria di Cernan che, prima di toccare la Luna, aver volato sulla Gemini 9 ed aveva rischiato un drammatico incidente con Apollo 10. Prima di partire per la Luna lasciò una lettera davvero commovente all’amatissima figlia Tracy che gli aveva strappato una promessa prima della partenza: «Papà, ricordati che se ce la fai a tornare dalla Luna hai promesso di portarmi in campeggio». Nel caso però che non l’avesse più rivista, le lasciò comunque un ricordo indelebile: incise infatti il nome sulla sabbia lunare di Taurus-Littrow, sicuro che sarebbe rimasto per milioni di anni.

Il racconto dell’avventurosa vita di Cernan si intreccia inevitabilmente con tutta la storia della conquista umana della Luna, riassunta in tutta una serie di filmati in gran parte inediti. Con un momento terribile quando il 27 Gennaio 1967 Grissom, White e Chaffee morirono bruciati in un collaudo a Terra della capsula Apollo 1: «Ero grande amico di Chaffee ed anche le nostre mogli lo erano: toccò a me comunicare a Martha la tragica notizia, in quello che fu forse il momento più brutto di tutta la mia vita. Gene Cernan morì a 83 anni lasciando una decina di nipoti ai quali soleva dispensare spesso questo insegnamento: «Sognate l’impossibile e impegnatevi per realizzarlo. Io ho camminato sulla Luna, tutto può accadere…».