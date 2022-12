Il Campus “regala” mezza partita, Borgomanero fa festa a Varese

Sfuma il riaggancio in classifica da parte del Campus Varese a Borgomanero e, anzi, lo scontro diretto allontana il terz’ultimo posto per la squadra di coach Donati battuta domicilio dai piemontesi nel posticipo di giovedì 22 con il punteggio di 71-76.

Un match segnato dal cattivo approccio e dalle basse percentuali al tiro varesine: il 10-22 del primo quarto la dice lunga sull’impatto avuto da Allegretti e compagni all’inizio del match, mentre per “certificare” la serata negativa da oltre l’arco è sufficiente citare il 10 su 42 pari al 24%. In questo campo, tolto il 5/10 di Zhao, spiccano le controprestazioni di Blair (0/7), Trentini (1/7) e Virginio (2/10), tre giocatori importanti che hanno litigato con il ferro. Lo stesso Allegretti, in precarie condizioni, ha chiuso senza punti in 15′: situazioni che hanno reso più facile la vita al College.

Dopo la partenza ad handicap, proseguita anche nel secondo periodo, il Campus (18-47 al 17!) ha avuto il merito di scuotersi e di provare a riaprire i giochi. Alla mezz’ora i padroni di casa hanno ricucito sino al -6 ma a quel punto è mancata la spallata in più per riagganciare la Cipir che nelle ultime battute non ha tremato più di tanto conquistando il successo.

Quattro in doppia cifra per Donati: Zhao a quota 19, Virginio a 14, Blair e Trentini a 10; tra gli ospiti Longo (26) è stato una sentenza ben spalleggiato da Fregonara (19) e dal veterano Benzoni (14). Ora il campionato si ferma sino al 7-8 gennaio con il derby tra Sangio e Campus, il match interno di Gallarate con Langhe Roero e con Legnano che farà visita proprio a Borgomanero.

Campus Varese – Cipir College Borgomanero 71-76

(10-22, 33-47, 61-67)

Varese: Zhao 19 (2/5, 5/10), Virginio 14 (3/5, 2/10), Blair 10 (2/3, 0/7), Trentini 10 (3/4, 1/7), Assui 5 (1/2, 1/2), Golino 5 (1/3, 1/1), Sorrentino 4 (2/2, 0/1), Tapparo 2 (1/1, 0/1), Veronesi 2 (1/1, 0/3), Allegretti (0/5, 0/0), Kouassi. Ne: Macchi. All. Donati.

SERIE B – GIRONE A

CLASSIFICA (dopo 13 giornate): Pielle Livorno, Libertas Livorno, Vigevano 22; Piombino 18; LEGNANO 16; SANGIORGESE, Omegna, Pavia 14; Herons Montecatini, GALLARATE 12; Casale, Oleggio, Gema Montecatini 10; Borgomanero 8; VARESE 4; Alba 0