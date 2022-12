I candidati del Partito Democratico varesino alle regionali: 4 donne e 4 uomini in lizza con Majorino

Il consigliere regionale Dem Samuele Astuti ripresenta ufficialmente la sua candidatura in una conferenza stampa di mercoledì 21 dicembre e insieme a lui il segretario cittadino di Varese Luca Carignola aveva già sciolto la sua riserva per la corsa elettorale delle regionali lombarde del 2023. Il partito guidato in provincia da Giovanni Corbo ora ha però “vidimato” tutti i nomi in lizza per le lezioni. Sono quattro donne e quattro uomini, come prevede la norma elettorale sulla rappresentanza di genere.

A completare la rosa dei nomi maschili, oltre ad Astuti e Carignola, ci sono il giovane Ludovico Papalia (classe 1996, già militante dei Giovani democratici e dell’associazione Gioventù Federalista Europea) e Leonardo Balzarini, coordinatore provinciale di Articolo Uno.

Le donne in lista sono invece la vicesegretaria provinciale Alice Bernardoni, l’assessore ai servizi sociali del comune di Saronno Ilaria Pagani, la consigliera comunale di Luino Erika Papa e la consigliera provinciale di Busto Arsizio Valentina Verga.

«Questa è la lista che la direzione provinciale ha approvato e trasmesso per l’approvazione in direzione regionale prima di Natale», ha spiegato il segretario provinciale Giovanni Corbo.