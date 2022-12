Il Canile di Varese avrà 10 mila euro. Grazie a più di 30 emendamenti e un accordo in consiglio comunale

E’ stata una delle principali questioni della prima seduta del consiglio comunale sul Bilancio: il “mazzo” degli emendamenti (circa 30) riguardanti il finanziamento del Canile, che chiede in più riprese dei fondi per la struttura di via Friuli.

A metterli in discussione, il consigliere e vicecapogruppo della lega Stefano Angei. Dopo la lettura di alcuni di essi, la consigliere Barbara Bison si è rivolta direttamente alla maggioranza: «Per favore troviamo un punto di incontro su un argomento che sta a cuore a tutti. Evitateci questo stillicidio di pareri negativi».

Un gesto approvato e rilanciato da Emanuele Monti, che alla maggioranza ha detto: «Troviamo un accordo, seguite il consiglio della Bison e trovate una soluzione. Quello a cui sto assistendo è uno dei momenti piu bassi del consiglio comunale di Varese».

Alla fine un accordo è stato trovato, in cambio del ritiro della metà restante degli emendamenti: in particolare Stefano Angei ha ritirato gli emendamenti dal 20 al 48 e nella seduta di domani verrà aggiunta una postilla all’ordine del giorno sul canile che presenterà Barbara Bison, che impegnerà l’assessore a reperire i fondi.

«L’obiettivo è stato raggiunto: non con gli emendamenti che avevo presentato, ma con un accordo pubblico dichiarato apertamente dalla Giunta di destinare 10 mila euro al Canile di Varese entro i primi mesi del 2023 con la prossima variazione di bilancio – ha spiegato Stefano Angei, vicecapogruppo della Lega e relatore di 88 degli oltre 100 emendamenti al bilancio da discutere nella maratona del consiglio comunale a Varese iniziata mercoledì 21 e che si concluderà, presumibilmente, giovedì 22 – Dopo un faticoso “tira e molla” tra me e la Giunta, dove ho discusso più di 30 emendamenti incentrati sul Canile, abbiamo raggiunto un accordo, che si perfezionerà nella serata di oggi, con l’approvazione dell’ordine del giorno della Capogruppo Barbara Bison, andando a specificare che il Canile di Varese, beneficerà di un contributo extra di 10 mila euro».

«Questo è il risultato che volevamo ottenere: aiutare i volontari del canile e i cani, la situazione non è più procastinabile, l’urgenza d’intervento è oggettiva, ma vista l’indisposizione della Giunta di approvare qualsiasi emendamento sul tema, abbiamo pensato che per garantire il risultato, poteva andar bene anche questo impegno formalmente dalla giuna, anche a fronte dell’approvazione di una raccomandazione da me presentata, e approvata.

«Siamo contenti che i volontari e i tanti cagnolini potranno essere aiutati, grazie al nostro intervento, questo era lo scopo che ci eravamo prefissati senza farne una battaglia politica, ma di semplice umaninità e di carattere squisitamente amministrativo. Adesso vigileremo attentamente sulla realizzazione dell’accordo preso».