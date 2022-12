A Cantello niente lucine di Natale, ma 100 decorazioni fatte dai volontari

Anche a Cantello sarà un Natale un po’ diverso dal solito, senza le luminarie che creano la tradizionale atmosfera di festa, atmosfera che però non mancherà grazie ad un progetto che ha coinvolto diversi volontari.

Galleria fotografica A Cantello 100 decorazioni per decorare il Natale senza luminarie 4 di 12

L’amministrazione comunale, infatti, quest’anno deciso di rinunciare alla posa delle luminarie natalizie.

«Si tratta di una scelta che è stata presa a malincuore visto quanto delle semplici luci abbiano sempre scaldato il paese dicendo, silenziosamente, “Natale” più di qualsiasi altra cosa – spiegano gli amministratori cittadini – Una scelta che abbiamo ritenuto però doverosa in termini di responsabilità civica, in un momento storico dove il tema della crisi energetica è letteralmente esploso ed è richiesto ad ognuno di adeguare le proprie abitudini, adottando comportamenti più responsabili e meno “impattanti” possibile».

«Se però, da un lato, la scelta di rinunciare è stata sofferta, dall’altro abbiamo ragionato su come decorare alternativamente e a impatto energetico zero il paese, rallegrandone le vie nonostante tutto aggiunge il sindaco Chiara Catella – Abbiamo quindi pensato di coinvolgere alcuni concittadini, “artisticamente virtuosi”, nella realizzazione dei decori che oggi tutti possiamo vedere appesi nel paese e nelle sue frazioni. Un paio di riunioni per riunire tutti coloro a cui chiedevamo di metterci le mani e l’impegno, spiegare il progetto, rispondere alle domande e coordinare tempi e modi (questa la parte più critica di tutte), trovare un luogo dove lavorare e creare un nuovo gruppo su whattsapp: fatto questo in tempi record, i lavori sono partiti. Un gruppo di persone che ha offerto gratuitamente il suo tempo e le sue capacità, mettendoci non solo le mani ma anche la faccia e mettendosi al contempo a disposizione dell’Amministrazione per un progetto nuovo la cui accoglienza nella cittadinanza non era per nulla scontata».

L’Amministrazione comunale di Cantello, riconoscente a questi artisti generosi, vuole ringraziare pubblicamente Graziella Cassanelli, Verilio Caccia, Sergio Burtini, Giorgio Cassani, Massimo Caverzasio, Mauro Bonello e Giorgio Gandolfi: «Senza di voi sarebbe stato solo un progetto nella testa degli amministratori, voi avete dato sostanza a 100 sagome di Natale. Non da ultimi, un grazie ai ragazzi del Gulliver, nostri concittadini, e ai loro educatori, Claudia in primis, e a Riccardo e Samantha della Neodar che, fin dalle battute iniziali del progetto, hanno dato la piena disponibilità a contribuire alla creazione degli addobbi di Natale nel loro laboratorio di arte terapia. Grazie a chi ha messo a disposizione l’atelier e grazie alla Pro loco per l’aiuto logistico altrettanto importante».

L’impegno sul fronte del risparmio energetico del Comune di Cantello proseguirà con altre azioni, come spiega il sindaco: «Abbiamo richiesto alla società che gestisce la pubblica illuminazione del nostro Comune la possibilità di individuare aree pubbliche in cui spegnere i punti luce nelle ore notturne (indicativamente dalla una alle cinque del mattino) sempre nell’ottica di mirare ad un ulteriore risparmio energetico e di soldi pubblici».