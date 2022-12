Da Capodanno all’Epifania, tutti gli eventi nella città di Varese

Ecco tutti gli eventi in programma nella città di Varese da Capodanno all’Epifania

Sabato 31 dicembre

CAPODANNO | Angelo Pisani | Io, lei e il Capodanno… bilancio di fine anno

ore 22.00

Teatro di Varese

Piazza della Repubblica

Il tradizionale appuntamento con il veglione a Teatro quest’anno è in compagnia di Angelo Pisani, con il suo nuovo spettacolo. A mezzanotte brindisi e dolci natalizi

Info e prezzi: www.teatrodivarese.com

lunedì 2 gennaio

Inizio d’anno in Museo

dalle ore 14.00

Castello di Masnago dei Musei Civici del Comune di Varese

Via Cola di Rienzo, 42

Il Museo di Arte di Moderna e Contemporanea del Castello di Masnago propone per il 2 e il 6 gennaio, 8 percorsi accompagnati alle mostre “Tesori Nascosti” e “Renato Guttuso: i tempi della pittura” a cura dei Volontari del Servizio Civile. I percorsi partiranno ogni ora a partire dalle ore 14.00 e saranno della durata di 45 minuti ognuno. L’evento è gratuito ma è necessaria prenotazione su Eventbrite.

INVITO A PALAZZO

dalle ore 18.30 alle 21.30, Palazzo Estense, Via Sacco, 5

Apertura straordinaria del Palazzo Estense per consentire al pubblico la visita autonoma agli spazi civici e culturali del Comune di Varese.

Durata percorso audiovisivo a tappe: 30 min. ca.

Partenza: Salone Estense, sotto il portico – lato Anagrafe.

Partecipazione libera

Info: turismo@comune.varese.it

Claudio Baglioni | Dodici Note Solo

ore 21.00

Teatro di Varese, Piazza della Repubblica

Info e prezzi: www.teatrodivarese.com

martedì 3 e mercoledì 4 gennaio

Enrico Brignano | Ma… diamoci del tu!

ore 21.00

Teatro di Varese

Piazza della Repubblica

Info e prezzi: www.teatrodivarese.com

mercoledì 4 gennaio

INVITO A PALAZZO

dalle ore 18.30 alle 21.30

Palazzo Estense

Via Sacco, 5

Apertura straordinaria del Palazzo Estense per consentire al pubblico la visita autonoma agli spazi civici e culturali del Comune di Varese.

Durata percorso audiovisivo a tappe: 30 min. ca.

Partenza: Salone Estense, sotto il portico – lato Anagrafe.

Partecipazione libera

Info: turismo@comune.varese.it

venerdì 6 gennaio

Il viaggio dei Re Magi nei quartieri di Varese

ore 16.00

Ritrovo alla chiesa di Biumo inferiore per il momento finale, con consegna dei generi alimentari alle suore del Centro di via Bernardino Luini Aps Drao teatro interattivo invita bambini ragazzi e famiglie a partecipare all’evento il cui tema, quest’anno, è la voce del nostro futuro. Il viaggio dei Re Magi intende donare significati attraverso pensieri, poesie, riflessioni di buon auspicio per il futuro scritti da bambini e ragazzi. Nel viaggio dei Magi si raccolgono i doni dei cittadini in provviste alimentari che verranno consegnate il giorno 6 gennaio alle suore della Riparazione di via S. Bernardino Luini. Saranno letti al microfono i pensieri scritti da bambini e ragazzi autori del dono per il futuro, preferibilmente letti da loro stessi o da attori, in modo da dare voce ai loro pensieri. Info: 338 6009906 | teatroindrao@gmail.com | www.teatroindrao.it

Inizio d’anno in Museo,

dalle ore 14.00, Castello di Masnago dei Musei Civici del Comune di Varese in Via Cola di Rienzo, 42. Il Museo di Arte di Moderna e Contemporanea del Castello di Masnago propone per il 2 e il 6 gennaio, 8 percorsi accompagnati alle mostre “Tesori Nascosti” e “Renato Guttuso: i tempi della pittura” a cura dei Volontari del Servizio Civile. I percorsi partiranno ogni ora a partire dalle ore 14.00 e saranno della durata di 45 minuti ognuno. L’evento è gratuito ma è necessaria prenotazione su Eventbrite

CONCERTO DELL’EPIFANIA

ore 18.00, Santuario di Santa Maria del Monte Via dell’Assunzione, 21

Concerto con orchestra d’archi e solisti

L’evento è organizzato dall’Associazione Orchestra da camera “Sacro Monte”, in collaborazione con il Comune di Varese.

Sarà presente un servizio di navette, come meglio precisato di seguito:

• ore 17.00 e ore 17.15: da Piazzale De Gasperi a Piazzale Montanari – fermate intermedie a

Sant’Ambrogio/chiesa, bivio Velate;

• ore 20.00 e ore 20.30: da Piazzale Pogliaghi a Piazzale De Gasperi – fermate intermedie in Piazzale Montanari,

bivio Velate e Sant’Ambrogio/chiesa.

Partenza Piazzale De Gasperi da fermata park bus linea E, Via Borghi

LUCE SU VARESE

ore 18.30, 19.30 e 20.30

Palazzo Estense

Via Sacco, 5

Tre visite guidate agli interni del Palazzo Estense per promuovere un patrimonio culturale che nel periodo natalizio, verrà illuminato attraverso l’arte della luce. A cura di associazione culturale IMMAGINA ARTE CULTURA EVENTI, in collaborazione con Comune di Varese

Durata percorso: 1 ora ca.

Ritrovo: Salone Estense

N. partecipanti per turno: 15

Partecipazione libera con prenotazione obbligatoria su EventBrite (https://www.eventbrite.it/e/biglietti-luce-su-varese-

469930363367?aff=ebdssbdestsearch)

Info: info@immagina.varese.it; +39 0332 435904

Schiaccianoci | Balletto di Milano

ore 21.00, Teatro di Varese di Piazza della Repubblica

Balletto in due atti su musiche di P. I. ČajkovskIj, liberamente ispirato al racconto di E. T. A. Hoffmann. Coreografie dI Federico Veratti. Scenografia di Marco Pesta

Info e prezzi: www.teatrodivarese.com

sabato 7 gennaio

LUNGHE CODE E CHIOME LUMINOSE: ECCO A VOI LE COMETE

ore 15.30, Museo Baroffio

Piazzetta Monastero

Secondo la tradizione e le scritture i Re Magi sarebbero stati guidati da una stella cometa fino al luogo della nascita di Gesù. Artisti delle varie epoche hanno rappresentato comete nelle loro opere, anche in alcune conservate al Museo Baroffio. Ma che cosa sono, in realtà, le comete? Sarà possibile scoprirlo insieme all’Osservatorio Astronomico Schiaparelli in questo evento destinato a grandi e piccoli, che potranno poi provare a realizzare la loro personale cometa.

Ingresso Museo: 4€

www.sacromontedivarese.it (http://www.sacromontedivarese.it/home-it.html)

Info: info@sacromontedivarese.it | + 39 366774873 | + 39 3288377206 | www.sacromontedivarese.it

domenica 8 gennaio

La Parrocchia di Bizzozero “SS. MM. Evasio e Stefano” vi invita a

LA NOTTE DI BETLEMME | PRESEPE VIVENTE

dalle ore 15.30, Piazza Sant’Evasio

Visita il villaggio di Betlemme e partecipa alla rappresentazione teatrale della natività

ore 15.30 apertura del villaggio con le diverse attività presenti al tempo di Gesù e laboratori per bambini e adulti

ore 17.00 rappresentazione teatrale della natività

ore 18.30 chiusura del villaggio

Parcheggio gratuito presso l’oratorio di Bizzozero (piazza Sant’Evasio)

Durante l’evento saranno raccolti generi alimentari che saranno consegnati alla Caritas parrocchiale a favore delle

famiglie bisognose.

EVENTI DI PIÙ GIORNI

fino al 15 gennaio 2023

Pista di pattinaggio

Giardini Estensi, Via Sacco, 5

Orari: feriali: 14.30 / 19.00 | festivi: 10.00 / 23.00

da giovedì 8 dicembre 2022 a martedì 17 gennaio 2023

Il Comune di Varese presenta

Il Giardino dell’Incanto

opera di Valerio Festi e Monica Maimone per i Giardini Estensi della città di Varese

Orari: da lunedì a giovedì dalle 17.30 alle 20.30; venerdì, sabato, domenica e festivi dalle 17.30 alle 22.30, mercoledì 14, 21 dicembre, 4 e 11 gennaio, giovedì 29 dicembre, lunedì 2 e 16 gennaio dalle 17.30 alle 22.30. Inaugurazione per le scuole: mercoledì 7 dicembre, Salone Estense

Cerimonia di apertura per il pubblico: giovedì 8 dicembre alle ore 18.00.

I Racconti d’inverno

Tutte le sere alle ore 17.45, 18.30 e 19.15 sulla facciata di Palazzo Estense proiezione di video racconti illustrati dagli artisti Marco Mac e Ahmed Malis e montati dal video designer Davide Schinaia. I racconti sono stati realizzati dai bambini delle classi quinte delle scuole di Varese: in particolare“Un dono per Natura” è stato scritto dai bambini della scuola Locatelli; “I Pinguini sono stufi e altri racconti” dalla scuola Pascoli di Lozza”; “Corvi, colombi e la luce della Natura” dagli alunni della scuola IV Novembre.

MUSEI CIVICI NEL PERIODO NATALIZIO

I musei Civici di Varese, Villa Mirabello e Castello di Masnago, durante il periodo natalizio osserveranno le seguenti chiusure: 31 dicembre al pomeriggio; 1 gennaio; lunedì 2 gennaio invece saranno eccezionalmente aperti insieme al 6 gennaio. Orari: martedì – domenica 9.30 – 12.30 e 14.00 – 18.00.

Il Museo di Arte di Moderna e Contemporanea del Castello di Masnago propone per il 2 e il 6 gennaio, 8 percorsi accompagnati alle mostre “Tesori Nascosti” e “Renato Guttuso: i tempi della pittura” a cura dei Volontari del Servizio Civile. I percorsi partiranno ogni ora a partire dalle ore 14.00 e saranno della durata di 45 minuti ognuno. L’evento è gratuito ma è necessaria prenotazione al link: https://www.eventbrite.it/o/castello-di-masnago-47289353403

Nei due musei, in orario di apertura, sono sempre visitabili le collezioni permanenti che comprendono a Villa Mirabello il museo archeologico, la sezione naturalistica con l’esposizione di lepidotteri e la sezione risorgimentale con lo splendido dipinto animato nel Pagliano. Per quanto riguarda il Castello di Masnago, l’attuale allestimento, espone dipinti e sculture del XIX e XX secolo della collezione del Comune di Varese. Info; www.museivarese.it | i Musei Civici di Varese sono anche su Instagram e Facebook.

MOSTRE

da martedì 15 novembre 2022 a mercoledì 15 marzo 2023

L’ARTE SVELATA NEL PALAZZO DELLA QUESTURA DI VARESE

Questura di Varese, Piazza Libertà, 2

La mostra, organizzata dalla Questura di Varese, dal Comune di Varese e dall’associazione VareseVive, con il patrocinio della Provincia di Varese, il sostegno di Fondazione Cariplo, Fondazione Comunitaria del Varesotto e di De Molli Giancarlo Industrie S.p.a. e curata dalla dott.ssa Serena Contini – responsabile dell’ufficio ricerca e valorizzazione del patrimonio culturale e museale del Comune di Varese – nasce con l’idea di far conoscere e valorizzare il rilevante patrimonio culturale del palazzo edificato come “Casa del littorio” su progetto di Mario Loreti, impreziosito dall’opera figurativa del pittore, oggi al servizio della cittadinanza e delle istituzioni democratiche. La mostra rimarrà aperta al pubblico fino al 15 marzo 2023, nelle giornate di mercoledì, dalle 15,00 alle 18,00 e sabato dalle 9,30 alle 12,30, previa prenotazione obbligatoria al seguente indirizzo: urp.quest.va@pecps.poliziadistato.it.

Tutte le informazioni relative alla mostra sono disponibili sulla pagina web della Questura di Varese. Info: www.mostramontanari.it

da giovedì 10 novembre 2022 a domenica 1 ottobre 2023

EX NATURA

Nuove opere dalla collezione di Giuseppe Panza di Biumo

Villa e Collezione Panza piazza Litta, 1

Un nuovo progetto espositivo a Villa e Collezione Panza con 46 nuovi lavori di dieci differenti artisti: la mostra scaturisce dalla recente donazione, da parte di Rosa Giovanna Magnifico Panza, di centootto lavori realizzati da ventisei artisti europei e americani, già appartenenti alla collezione privata di famiglia e che ora vanno a integrare la collezione permanente di Villa e Collezione Panza. Con questo gesto i famigliari di Giuseppe Panza rinnovano il sostegno al FAI-

Fondo per l’Ambiente Italiano nel solco di un rapporto nato nel 1996, quando Giuseppe e Giovanna Panza donarono alla Fondazione la residenza di Biumo, i suoi arredi e una collezione di oltre centocinquanta opere. La nuova raccolta, articolata in consistenti nuclei di opere per ciascun artista, è un’importante occasione per dare un nuovo impulso all’attività di valorizzazione del museo con progetti espositivi orientati ad approfondire le ricerche degli artisti di recente

acquisizione in dialogo con la collezione permanente

Orari: dal martedì alla domenica | ore 10.00 – 18.00 (chiusura biglietteria alle 17.15).

Prenotazioni e contatti: tel. 0332283960, faibiumo@fondoambiente.it

Info: www.exnatura.it

SACRO MONTE

per tutto il periodo natalizio

INSTALLAZIONE DI LUCINE DI NATALE, ADDOBBI, DECORAZIONI E PRESEPI PER LE VIE DEL BORGO

Santa Maria del Monte

A cura di Associazione culturale Amici del Sacro Monte e Gruppo Lucine, in collaborazione con il Comune di Varese

IL SACRO MONTE SI ILLUMINA DI PACE

Località di Santa Maria del Monte

Esposizione di lavoretti degli alunni del doposcuola delle primarie di Varese, con tema ‘La Pace’

A cura di Associazione culturale Amici del Sacro Monte e Gruppo Lucine, in collaborazione con il Comune di Varese

ESPOSIZIONE TELA AGUGGIARI E BERNASCONI

Museo Baroffio

Piazzetta Monastero

Durante le aperture del periodo natalizio sarà esposta un’opera inedita. Si tratta della tela raffigurante il Viale delle Cappelle con Giovan Battista Aguggiari e l’architetto Giuseppe Bernasconi. L’opera viene esposta al fine di promuovere una raccolta fondi destinata al restauro della stessa in quanto di particolare importanza per il significato storico. È l’unica opera, infatti, nella quale compaiono entrambi i personaggi: l’ideatore della Via Sacra e il suo progettista.

Info: info@sacromontedivarese.it) | + 39 366774873 | + 39 3288377206 | www.sacromontedivarese.it

EMPORIO DI SANTA MARIA DEL MONTE

Via Beata Caterina Moriggi, 22

Aperto:

• martedì e mercoledì: dalle ore 10.00 alle ore 16.00

• giovedì, venerdì e domenica: dalle ore 10.00 alle ore 17.00

• sabato: dalle ore 10.00 alle ore 18.00

Info: info@sacromontevarese.net | +39 0332 1805268 | www.sacromontevarese.net

APERTURE STRAORDINARIE MUSEI DEL SACRO MONTE

da lunedì 26 dicembre 2022 a domenica 8 gennaio 2023

Museo Baroffio e Cripta

Piazzetta Monastero

• Sabato, domenica e festivi: dalle ore 10.00 alle ore 18.00

• Feriali: ore 14.00-18.00

• 31 dicembre 2022: chiusura

• 1 gennaio 2023: apertura solo pomeriggio ore 14.00-18.00

Casa Museo Lodovico Pogliaghi

Via Beata Giuliana, 5 – Ingresso dal Viale delle Cappelle

Ore 11.30 sabato, domenica e festivi: visita guidata

Bigliettazione ordinaria: 10€ intero/ 4€ ridotto/ gratis AML

Info/prenotazioni: info@sacromontedivarese.it | + 39 366774873 | + 39 3288377206 | www.sacromontedivarese.it per tutto il periodo natalizio

Sacro Monte | Potenziamento servizi di trasporto pubblico locale

Durante il periodo degli eventi natalizi al Sacro Monte sarà potenziata la linea C, con prolungamento corse dalla Prima Cappella (piazzale Montanari) al borgo di Santa Maria del Monte (piazzale Pogliaghi): sabato (ogni 20 minuti) e festivi (ogni 30 minuti) fino all’8 gennaio 2023 (escluso Natale e Capodanno); feriali dal 27 dicembre al 5 gennaio (ogni 60 minuti)