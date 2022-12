“Capodanno nazista ad Azzate. Le autorità tollerano tutto questo?”

Alcuni militari delle SS che bevono birra durante una festa al centro di sterminio di Sobibor nella Polonia occupata dai tedeschi.

È questa la foto scelta per pubblicizzare l’evento di Capodanno della Comunità Militante dei Dodici Raggi, il gruppo di espressione neonazista che da anni imperversa in provincia di Varese.

L’evento organizzato nella nuova sede di Azzate ha però sollevato l’attenzione e lo sdegno di chi combatte contro l’apologia di fascismo e di nazismo.

In particolare è il gruppo “Memoria Antifascista”, che raggruppa, assieme ad altri organismi e persone significative, alcune associazioni fondate per ricordare alcuni giovani uccisi a Milano negli scorsi decenni, a gridare allo scandalo e chiedere provvedimenti alle autorità: «Si preannuncia un capodanno nazista ad Azzate, comune vicino a Varese dove i Do.ra. hanno aperto una nuova sede con tanto di sole nero come mosaico sul pavimento – si legge nella nota diffusa da “Memoria Antifascista” -. Il gruppo neonazista infatti organizza una festa di capodanno e per pubblicizzarla utilizza l’immagine di alcune SS che brindano. Poche settimane fa i Do.ra. hanno profanato il monte San Martino, come accade da anni, impiantando delle rune nei pressi del sacrario partigiano. Ci chiediamo a questo punto se verranno accesi fuochi a forma di svastica a mezzanotte. Domandiamo anche come questura, prefettura e le istituzioni preposte possano tollerare il ripetersi di tali manifestazioni senza che un gruppo di tal genere venga sciolto».