Cappellini e sacchi nanna natalizi in dono ai bimbi dell’ospedale Del Ponte da Mani di Mamma

Puntuali, come Babbo Natale, nel reparto della TIN ( Terapia intensiva neonatale) dell’ospedale Del Ponte di Varese sono arrivati i corredini realizzati dalle volontarie dell’associazione Mani di Mamma.

Galleria fotografica I doni alla terapia intensiva neonatale del Del Ponte delle volontarie di Mani di Mamma 4 di 17

«Da più di un decennio – spiega l’associazione – le volontarie creano minuscoli corredini per i bimbi ricoverati in TIN ( Terapia Intensiva neonatale ). Cappellini, colorati sacchi nanna, copertine e golfini in pura lana merino per coccolare e scaldare i piccoli nati pretermine … tutti capi creati in collaborazione con i reparti stessi.

Questi corredini rientrano nel protocollo Care , cioè nell’insieme delle azioni volte a rendere più “ umana “ la permanenza in ospedale sia dei piccoli che dei loro genitori che vedono il loro bimbo vestito e coccolato e questo ha un effetto positivo su di loro che trascorrono lunghe giornate scandite dagli incessanti BIP dei monitor».

Negli ultimi anni il lavoro a maglia è stato rivalutato in quanto unisce relax e socializzazione se poi viene finalizzato per una causa importante acquista ancora più valore. E Mani di Mamma l’ha compreso molto bene. Il gruppo di Varese conta circa 30 volontarie che , con grande passione , sferruzzano per poter far arrivare le loro creazioni al Del Ponte e al Causa Pia Luvini di Cittiglio in accordo con il direttore del Dipartimento della donna e del bambino il professor Massimo Agosti.

«Difficile quantificare esattamente il numero dei capi regalati nel corso di un anno ….. sicuramente qualche centinaia …. nati dalla creatività e dalla fantasia delle volontarie. E così , anche per questo Natale, ai bimbi sono arrivati natalizi sacchi nanna e colorati cappellini che ricordano le palline dell’albero di Natale»

Per chi volesse conoscere meglio l’Associazione può visitare il sito e per conoscere il gruppo di Varese può rivolgersi alla sua Ambasciatrice – Cristina Mirioni ( MAIL varese@manimamma.it )

Il gruppo si riunisce ogni ultimo sabato del mese ( tranne Dicembre ed Agosto ) dalle 14,30 alle 17,30 al Caffè la Cupola alla Brunella