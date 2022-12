Capriolo passa il testimone, Giovani Democratici di Varese a congresso l’8 gennaio

Da oggi (martedì 13 dicembre) è ufficialmente aperta la fase congressuale dei Giovani Democratici della Provincia di Varese che si concluderà l’8 gennaio con l’elezione del nuovo segretario provinciale.

«Siamo la prima organizzazione politica giovanile in provincia di Varese, con circa un centinaio di iscritti e moltissimi amministratori locali – dichiara Matteo Capriolo, segretario uscente, che passerà il testimone al nuovo segretario eletto -. Sono stati 6 anni di segreteria provinciale emozionanti, dove abbiamo svolto tante battaglie che riguardano la nostra generazione portando un contributo importante, a più riprese, all’interno del Partito Democratico».

Il percorso congressuale prevede alcuni passaggi interni, tra cui la presentazione delle candidature a segretario provinciale, ma soprattutto i congressi dei circoli locali di Varese città, Gallarate e Somma Lombardo.

«La giovanile del Partito Democratico è più viva che mai e questo percorso congressuale darà la possibilità di continuare un percorso di crescita. Ora più che mai c’è bisogno di noi per portare avanti nuova forza al Partito democratico afferma Capriolo -. Dopo tanto lavoro svolto, questo è il momento giusto per affidare la Giovanile a chi mi seguirà. Sicuramente non farò mancare il mio supporto se ce ne sarà bisogno».

Il congresso provinciale dei Giovani Democratici si terrà presso la sede provinciale del Partito Democratico di viale Monterosa l’8 Gennaio 2023 dove, oltre alla stampa, saranno invitati i rappresentanti istituzionali del Partito, la segreteria provinciale e le associazioni del territorio che vorranno portare un proprio contributo alla discussione congressuale.