A Caravate arriva la Grande Fiera di Natale

Un Villaggio di Natale dedicato ad arte, sport e artigianato. Tante le attività in programma con musica, spettacoli e iniziative per i bambini

C’è aria natalizia e a Caravate sta per cominciare un lungo weekend di festa. Da giovedì 8 a sabato 10 dicembre il comune del Varesotto ospiterà la Grande Fiera di Natale. La sagra sarà un momento di socialità dedicata in particolare ad arte, sport e artigianato. Il programma è molto fitto e prevede spettacoli, giochi e musica dal vivo. Tra gli ospiti di questa edizione anche Max Cavallari e alcune band tra cui Da Zero a Liga, Megamax e Vascom.

Tante le attività per i più piccoli: in particolare l’immancabile arrivo di Babbo Natale (venerdì alle 15) e le iniziative del Centro ippico Airone. Nella giornata di venerdì 8, alle 20.15, è in programma anche il discorso di Natale del primo cittadino, Nicola Tardugno.

La manifestazione e il Villaggio di Natale si terranno all’area verde di Via Leopardi a Caravate.

Scarica il programma completo della Fiera di Natale qui