Cardano celebra i suoi atleti con “il Natale dello sportivo”

L’assessorato allo Sport di Cardano al Campo, in collaborazione con la consulta sportiva, organizza mercoledi 21 dicembre il “Natale dello sportivo”, una cerimonia che premierà i cardanesi che hanno ottenuto meriti sportivi durante la stagione 2021/2022, nelle tante discipline praticate in città (foto generica, pexels).

L’evento si terrà in Sala Pertini in via Verdi 2 – Ex Cubo e sarà preceduto dalla Messa dello Sportivo che si celebrerà alle ore 20,30 nella chiesa parrocchiale della Natività di Maria Vergine.

«Dopo la parentesi Covid che non ci ha permesso di organizzare negli ultimi due anni questo evento, siamo felici di poter di nuovo abbracciare tutte le associazioni del territorio premiando i loro atleti – in particolare i residenti a Cardano al Campo – che durante l’anno hanno portato in alto il nome del nostro Comune»b dice l’assessore Angelo Marana.

«Sarà un’occasione di festa e di ritrovo dove tutti sono invitati a partecipare e, nel contempo, saranno delineati gli scenari futuri che andranno a comporre il calendario sportivo di Cardano al Campo, Comune Europeo dello Sport 2023!».