Carolina Kostner “ricama” il ghiaccio dell’Acinque Ice Arena di Varese

Cuori, onde, arabeschi, disegnati con la lama dei pattini sul ghiaccio dell’Acinque Ice Arena. Un breve video postato oggi dalla pattinatrice Carolina Kostner sulla sua pagina Facebook la mostra mentre si diverte, leggera come una farfalla, a disegnare sulla nuova pista di via Albani, dove l’atleta si è esibita lo scorso 15 novembre per l’inaugurazione, alla presenza del Presidente della Repubblica Sergio Mattarella.

“Come un’artista davanti a una tela bianca”, scrive Carolina, accompagnando il suo video con una musica delicata, proprio come la sua figura sottile che si muove con precisione e armonia sul ghiaccio, “ricamandolo” in una danza.