“A casa mia non entrate nemmeno se viene l’esercito”, arrestato dai carabinieri

Giovedì 8 dicembre i carabinieri della Stazione di Carate Brianza hanno effettuato una perquisizione domiciliare a casa di un 36enne del posto che solo qualche giorno fa era stato oggetto di un provvedimento cautelare per aver ripetutamente aggredito quattro impiegate dei servizi sociali.

Sin dalle prime fasi della perquisizione, nel corso della quale sono stati rinvenute carte di pagamento intestate alla ex compagna – attualmente domiciliato in una comunità protetta -, l’indagato è andato in escandescenza e ha tentato di ostacolare l’accesso dei militari e poi di aggredirli senza riuscirvi poiché immediatamente immobilizzato. Poi, dato che non rinsaviva dai sui intenti minacciosi, è stato tratto in arresto per resistenza.

Terminate le operazioni di perquisizione e poi le formalità dell’arresto, l’uomo, che ha svariati precedenti per reati contro la persona, il patrimonio e in materia di sostanze stupefacenti, e che attualmente è sottoposto alla misura cautelare del divieto di avvicinamento agli uffici dei servizi sociali di Carate Brianza e alle operatrici dell’Area Minori e Famiglie, è stato posto agli arresti domiciliari in attesa del giudizio direttissimo.