A Cassano Valcuvia lo spettacolo “fumetto” che racconta la disabilità. E il Teatribus da e per Luino è gratis

In scena lo spettacolo “Superabile”, una produzione del Teatro La Ribalta – Accademia Arte della Disabilità di Bolzano. Per l’occasione, la navetta sarà gratuita

Sabato 10 dicembre, alle ore 21.00, presso il Teatro Comunale di Cassano Valcuvia andrà in scena lo spettacolo “Superabile”, una produzione del Teatro La Ribalta – Accademia Arte della Disabilità di Bolzano. Per l’occasione, la navetta che porta a Cassano Valcuvia il pubblico di Latitudini, il Teatribus, viaggerà da e per Luino gratuitamente. Basterà prenotare il servizio al momento della prenotazione del biglietto.

“Superabile” parla del mondo, di quel mondo che non si ferma alla prima occhiata, ma supera lo stereotipo della definizione. Racconta la disabilità, partendo dalla conoscenza intima delle persone, tutte così diverse e complesse. Un fumetto teatrale dove il regista disegnatore Michele Eynard, dotato di lavagna luminosa, crea per il pubblico un mondo fatto di segni, e suoni a cura del rumorista Rocco Ventura, all’interno del quale gli attori sono immersi come in una sorta di fumetto vivente.

“E voi che ci guardate, come ci vedete?” chiedono i cinque attori, di cui due in carrozzina, che si raccontano, portando idealmente nel viaggio lo spettatore. A raccontarsi sono Mathias Dallinger, Melanie Goldner, Paolo Grossi e Jason De Majo e il loro quotidiano è lo spazio che racchiude i sogni, le gioie, ma anche gli sguardi degli altri, la necessità di essere accompagnati, la mancanza di intimità, la perdita di autonomia che è quindi la perdita di un privato.

Si sorride e ci si commuove, con leggerezza e ironia, grazie alla possibilità data da questi ragazzi di fare entrare gli spettatori nelle loro vite, di aprire al loro mondo, con uno sguardo capace anche di irridere l’asprezza della realtà. E sono, i loro, piedi di vento e di acqua, di sole e di sguardi, che ci fanno volare via legati alle vele che gonfieranno per noi. Perché gli attori speciali hanno un sogno speciale.

Lo spettacolo fa parte di Latitudini, la stagione a cura di Teatro Periferico e Karakaorum Teatro che si svolge tra cassano Valcuvia, Varese e sei Comuni dell’Alto Varesotto: Castello Cabiaglio, Gavirate, Germignaga, Luino, Maccagno con Pino e Veddasca, e Masciago Primo.

Ingresso 10 €, ridotto 7 € per giovani fino a 20 anni, over 65, corsisti Teatro

Periferico e Karakorum Teatro.

Prenotazioni: info@teatroperiferico.it, tel. 334 118 5848 / 347 015 4861 (anche via

whatsApp). http://www.teatroperiferico.it/stagione-2022-2023/