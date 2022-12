A Cassano Valcuvia a spasso con l’asinello per la festa di santa Lucia

Una pomeriggio di festa organizzato dall’associazione Serendipità. L’appuntamento è per domenica 11 dicembre

Per la festa di Santa Lucia l‘associazione Serendipità – realtà che si occupa di promuovere momenti di aggregazione, ludici ricreativi e culturali per bambini e persone con e senza disabilità- organizza per domenica 11 dicembre presso la tenuta “Il Sciur Franchino” un pomeriggio tutto da vivere all’insegna del divertimento e dello stare insieme.

A partire dalle 15:00 storie, passeggiate con l’asinello e una bella merenda vi aspettano a Cassano Valcuvia.