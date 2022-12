Castellanza senza medici di famiglia, apre un Ambulatorio Medico Temporaneo

Da domani, 1° gennaio 2023, a Castellanza, cesseranno l’attività convenzionale la dott.ssa Maria Ester Perego e il dott. Paolo Storni, medici di Medicina Generale. Pertanto, come comunica ATS Insubria, “da martedì 3 gennaio l’assistenza primaria verrà garantita mediante l’attivazione di un Ambulatorio Medico Temporaneo (AMT) nella sede di via Roma 44 a Castellanza”.

Gli assistiti del dott. Paolo Storni dovranno chiamare il cell. 3384947358. Il riferimento per gli assistiti della dott.ssa Maria Ester Perego invece sarà il cell. 3384947282. Quanti fanno già riferimento all’Ambulatorio Medico Temporaneo, infine, dovranno chiamare il cell. 3334909313.

La situazione a Castellanza per l’assistenza da parte dei medici di famiglia è risaputa da tempo, come ancora di recente confermava l’assessore ai Servizi Sociali Cristina Borroni: «Attualmente abbiamo tre medici che sono andati in pensione e altri due cessano l’attività a breve. A questo punto avremo circa 7 mila castellanzesi senza medico di base, la metà della popolazione residente».