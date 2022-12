Il Castello di Monteruzzo a Castiglione si trasforma nel Villaggio di Babbo Natale

Dopo il grande successo delle precedenti edizioni, anche quest’anno, con l’avvicinarsi delle festività natalizie, il Comune di Castiglione Olona ospita “IL VILLAGGIO DI BABBO NATALE”, con tanti divertentissime novità per tutta la famiglia.

Organizzata dall’Assessorato alle Politiche Sociali e Istruzione, in collaborazione con enti, associazioni locali ed il contributo di alcuni privati, la terza edizione di questa iniziativa natalizia, rivolta ai bambini e alle famiglie, si terrà domenica 11 dicembre dalle ore 11.00 alle ore 18.00 al Castello di Monteruzzo (Via Marconi, 1)

Nello cortile dello storico edificio castiglionese sarà allestito il Villaggio di Babbo Natale, con giochi, gonfiabili, laboratori e tanto divertimento per tutti. Sarà inoltre possibile incontrare Babbo Natale in persona, ricevere da lui un piccolo dono #Sbabam e con l’occasione consegnargli direttamente la letterina con la lista dei regali che si vuol ricevere o appendere i propri desideri al magico Albero dei Desideri. Grande novità di questa edizione la casa di palloncini dove sarà possibile entrare e scattare qualche foto originale da condividere con gli amici.

Ma non finisce qui, diverse saranno le iniziative organizzate nell’arco di questa speciale giornata come le attività della Biblioteca Civica con i libri in inglese per bambini di USBORNE ed il laboratorio “Chi semina libri…” a cura di VedoGiovane realizzato con il contributo Fondazione Comunitaria del Varesotto e le divertenti attività di AnimazioneVarese, delle G.E.V. Guardie Ecologiche senza dimenticare l’immancabile truccabimbi e l’imperdibile cannone sparaneve!

Ad animare questo magico villaggio natalizio ci saranno anche i cavalli ed i cowboy del Rope’Ranch per montare in sella ad un meraviglioso cavallo o semplicemente per assistere alle loro dimostrazioni di monta western, con tanto di lazzo.

A soddisfare l’appetito dei più golosi ci sarà lo spettacolare candy shop degli Amici di Castiglioni con dolci golosità, la cioccolata calda ed altre leccornie senza dimenticare, il vin brulé per mamma e papà al Chiosco del Castello e alle ore 16.30 la squisita merenda offerta dall’Angolo del Pane.

Nella stessa giornata, lo speciale Mercatino di Natale in centro storico offrirà anche un’ottima occasione per trovare originali pensieri da regalare in vista delle imminenti festività e un’opportunità unica per respirare le atmosfere natalizie passeggiando tra i suggestivi scorci del centro storico e delle sue bellezze artistiche.

CLICCA QUI per stampare e compilare la tua letterina da consegnare a Babbo Natale in occasione di questo evento e di “Cioccolata con Babbo Natale” di sabato 17 dicembre

Si ringrazia per la collaborazione #Sbabam, AnimazioneVarese, G.E.V. Guardie Ecologiche Volontarie – Lombardia, il Chiosco del Castello, Security Brand Solution, Masciocchi Fiori, Fratelli Palazzo, L’Angolo del Pane, Associazione Amici di Castiglione, UPComo, USBORNE, Rope’s Ranch, Biblioteca Civica “G. Battaini” e gli sponsor dell’evento Desacar, Blue Calor centro assistenza Vaillant, Ma.Ro., Pasticceria Pastori, Pro Loco Castiglione Olona.

PER INFO: tel. 0331.858301