A Castiglione Olona l’evento per bambini “C’è posto per Valentino tra gli angeli di Masolino?”

Valentino è un angelo che va piano, anzi pianissimo, e così spesso arriva tardi, anzi tardissimo, perché a Castiglione Olona sarebbe dovuto atterrare 600 anni fa. Ora che finalmente è arrivato, vorrebbe un posticino tra gli angeli affrescati da Masolino in Collegiata, ma non è facile. “Non sai che quel giorno c’ero solo io?” – dice l’angelo dell’Annunciazione. “Non vedi che siamo già una moltitudine?” – dicono gli angeli della Natività. “Non vorrai rompere la nostra perfetta simmetria?” – dicono gli angeli che portano Maria in cielo. “Non abbiamo bisogno di un cambio, grazie” – dicono gli angeli di pietra sulla tomba del cardinale Branda Castiglioni. Forse Valentino troverà ospitalità in Battistero? E se andasse in Museo?

Due turni di visita possibili per venerdì 30 dicembre: ore 10.30 e ore 15.00.

Prenotazione obbligatoria scrivendo a didattica@museocollegiata.it

Percorso + laboratorio: 6 euro a bambino (adulti 6 euro; biglietto famiglia per 2 adulti + 2 o più bambini 16 euro) Durata: un’ora e mezza