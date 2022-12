A Castiglione Olona torna la Fiera del Cardinale per l’Epifania

Primo appuntamento dell’anno nuovo a Castiglione Olona (VA) con la Fiera del Cardinale che, come da tradizione, a gennaio si sposta dalla consueta prima domenica del mese al giorno dell’Epifania.

Più di cinquanta gli espositori che venerdì 6 gennaio dalle ore 9.00 attorno alla centralissima Piazza Garibaldi, lungo le vie del centro storico e all’interno delle corti quattrocentesche saranno pronti a stuzzicare fino al tardo pomeriggio gli appassionati di artigianato, antiquariato, libri antichi, oggetti vintage ed appassionati di musica in vinile.

Presenti ad attendere gli amanti dell’enogastronomia anche angoli dedicati al “gusto” con banchi di prodotti tipici sardi, vini dal Piemonte e dal Veneto, confetture e miele delle nostre valli, farine e anche la possibilità di potersi concedere una piacevole pausa degustando polenta, vin brulé, churros e cioccolata calda.

Come sempre, chi vorrà immergersi nell’arte o semplicemente farsi incuriosire dalla storia che caratterizza e rende unica Castiglione Olona troverà i famosi monumenti del centro storico aperti e visitabili (Palazzo Branda Castiglioni e [MAP] Museo Arte Plastica dalle ore 10.30-12.30 e 15.00-18.00, il Museo della Collegiata con orario continuato 10.00-13.00 e 15.00-18.00) e potrà ammirare “Il Presepio di Masolino” allestito nella sede Pro Loco di Via Roma curato del Circolo Culturale Masolino oppure visitare l’esposizione “Magi in Mostra” al Museo della Collegiata.

La Fiera del Cardinale è confermata anche in caso di maltempo.