Il CdA del Comi di Luino: “Al lavoro per ricostruire il vertice e garantire continuità gestionale”

Il Consiglio d’Amministrazione della Fondazione Monsignor Comi di Luino si è riunito in seduta straordinaria lunedì sera 5 dicembre a seguito delle dimissioni del direttore generale Danilo Benecchi,il quale, non condividendo gli indirizzi gestionali individuati dal nuovo CdA, ha preferito lasciare l’incarico. Lo stesso rimarrà in carica per l’ordinaria amministrazione fino al 31 gennaio 2023.

«Prendiamo atto della scelta del Direttore Generale – afferma il presidente del CdA Gianfranco Malagola – lo ringraziamo per il lavoro svolto in questi anni, caratterizzati da una estrema complessità e gli auguriamo il meglio per le sfide personali e professionali che lo attendono. Per la Fondazione Mons. Comi si apre ora – continua Malagola – una nuova fase di riorganizzazione interna in vista delle importanti sfide che si prospettano nel futuro, a cominciare dalla crisi energetica, dai progetti e dai finanziamenti che sono ora in cantiere nel breve e medio termine. Saremo da subito impegnati per la ricostituzione del vertice operativo della Fondazione, per garantire la continuità gestionale delle attività».

Tutto il Consiglio d’Amministrazione, inoltre, conferma l’apprezzamento per gli operatori in servizio: medici, infermieri, operatori socio-sanitari, educatori, fisioterapisti, manutentori, amministrativi, collaboratori esterni, i quali stanno dando prova di dedizione al lavoro e di fedeltà all’impegno nell’assistere gli ospiti e nel supportare i loro famigliari.

«Viene altresì confermata la solidità finanziaria della Fondazione, l’indipendenza da qualsiasi condizionamento esterno e la volontà di non essere coinvolta in strumentalizzazioni politiche, salvaguardando lo spirito di attenzione e di ascolto che contraddistinguerà il proprio operato» concludono dal CdA.