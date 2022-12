Il Centro Sociale Anziani di Daverio si prepara a celebrare i 25 anni di attività

La porta è aperta a tutti, persone da 0 a 99 anni perché di eventi ce ne sono di tutti i gusti: cene, aperitivi, gite, visite a musei e serate a teatro, ginnastica, compreso il Tai Chi. Se c’è un centro anziani che è giovane dentro ed ha l’energia di un ragazzino è quello di Daverio.

I soci sono molti, anche se negli ultimi anni c’è stata una leggera flessione, e il presidente Delfino Barbieri sta “traghettando” il Centro Sociale Anziani verso il 25esimo anno di fondazione.

«Il Natale si avvicina, un altro anno se ne è andato e siamo passati dal Covid maiuscolo al Covid minuscolo. Le paure, i timori, le precauzioni diminuiscono d’intensità – si legge sull’informatore del Centro, in una nota firmata dal presidente Delfino Barbieri –

Nella riunione del consiglio di novembre, tra gli argomenti all’ordine del giorno, due erano particolarmente importanti: il tesseramento 2023 e il nostro venticinquesimo anno dalla fondazione che ricorrerà appunto nel 2023.

Il tesseramento 2023 è per noi importantissimo: un’associazione ha ragion d’essere se gode del consenso dei propri soci, ed è per noi fondamentale raggiungere il numero di tesserati del periodo ante-Covid. Eravamo 600 soci prima del Covid, siamo scesi a 350 nel 2021 e ora abbiamo 480 soci che hanno rinnovato la tessera; buona la ripresa ma dobbiamo continuare nel recupero. La nostra realtà necessita di una buona “massa critica” di soci, solo così possiamo proporre e realizzare tutte le attività che erano già in essere prima della pandemia: in questa dimensione raggiungiamo la stabilità di bilancio e la tranquillità nel programmare le nostre attività che altro non sono che servizi dedicati ai nostri associati».

«Il «Venticinquesimo», è un quarto di secolo: detto così assume maggior importanza e ci rende orgogliosi del traguardo da festeggiare. Quando abbiamo festeggiato il ventennale ci siamo rivolti al passato, abbiamo rivisitato le nostre attività e abbiamo realizzato un volumetto che abbiamo distribuito a tutti i soci, oltre a festeggiare e riconoscere ai volontari il loro contributo fondamentale. In occasione del Venticinquesimo intendiamo guardare al futuro, proiettarci verso il domani. Vogliamo capire le tendenze e le necessità dei nuovi anziani per aggiornare le nostre proposte alle esigenze che scopriremo. Per ottenere queste informazioni abbiamo bisogno del contributo di tutti i soci.

Per me – conclude Barbieri – il venticinquesimo è un traguardo molto significativo e sarebbe grande festa poterlo partecipare da comprimario; sarebbe bello “aver raggiunto il traguardo” e contemporaneamente consegnare il testimone a chi proseguirà il cammino».

Il centro è aperto quattro giorni la settimana e qualche domenica. «Abbiamo una convenzione con 25 negozi che applicano una scontista ai nostri soci – spiega il presidente- . Prestano la loro opera al centro circa 35 volontari e grazie alla collaborazione con l’amministrazione comunale riusciamo a fare proposte sempre di qualità».

Tra le prossime iniziative una cena Happy Hour; il 22 gennaio 2023 una gita al teatro Pasta di Saronno per assistere all’operetta “Il paese dei Campanelli” e la visita alla mostra a Milano di Handy Wahrol, alla Fabbrica del Vapore a Milano, sabato 7 gennaio 2023.

Per informazioni: 0332-948991

Mail: info@alcentrodaverio.it