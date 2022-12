I cesti dell’Alveare di Buguggiate aiutano l’Sos Valbossa e i cagnolini abbandonati

Ha il sapore dolce del miele il Natale a Buguggiate. L’organizzazione di volontariato L’Alveare scende in campo per raccogliere fondi da destinare a due progetti sociali.

L’iniziativa promossa in occasione delle feste natalizia affonda le radici nello spirito dell’ associazione: promuovere il territorio e sostenere chi lo abita.

«Abbiamo pensato di preparare e mettere in vendita cesti dono con i prodotti alimentari della tradizione italiana: legumi, frutta secca, mieli, confetture e marmellate, conserve e antipasti, mostarde, succhi di frutta, vini e olio evo – spiega la presidente dell’Alveare Ilaria Mai– . Ma nel nostro negozio vi via XXV Aprile a Buguggiate si potranno acquistare anche capi vintage pregiati ed oggettistica che noi provvederemo a confezionare in modo originale».

Il negozio raccoglie abiti usati di ottima fattura e tenuti in condizione quasi perfetta: abiti, cappotti, borse, cappelli e scarpe. Tutto il denaro raccolto dall’Alveare viene investito nella cultura e e nella promozione del territorio. Ma in questo caso i due progetti hanno scopi sociali: « Vorremmo contribuire insieme ad altre realtà del territorio, all’acquisto di un’ambulanza per SOS Valbossa – dice ancora Ilaria Mai- . Ma intendiamo anche sostenere le attività di Angeli a 4 zampe, l’associazione di Varese che accoglie cagnolini abbandonati. Due occasioni per fare del bene e sentirsi bene».

«Ognuno potrà scegliere quale progetto finanziare. Noi contribuiremo ad entrambi perché le due realtà del nostro territorio sono meritevoli di sostegno per il servizio che offrono: un’ambulanza e un cagnolino possono, anche se in modo diverso, migliorare o salvare una vita».

L’Alveare di via XXV Aprile a Buguggiate è aperto il mercoledì e il sabato dalle 9 alle 12 e dalle 14 alle 19.