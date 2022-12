Chiude per una notte l’A9 svincolo di Como e per 3 ore la stazione di Dalmine sulla A4

Sulla A9 Lainate-Como-Chiasso, dalle 21 di martedì 27 alle 5 di mercoledì 28 dicembre, sarà chiuso lo svincolo di Lago di Como, in uscita per chi proviene da Chiasso, per consentire attività di ispezione del cavalcavia di svincolo. In alternativa si consiglia di uscire allo svincolo di Como Centro, al km 33+800.

Sulla A4 Milano-Brescia, dalle 10 alle 13 di martedì 27 dicembre, sarà completamente chiusa la stazione di Dalmine, in entrata e in uscita, per consentire l’avvio dei lavori di ampliamento della stazione. In alternativa si consiglia di utilizzare la stazione di Capriate o di Bergamo.