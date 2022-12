Domenica 18 dicembre Christmas Market al Double Tree by Hilton di Milan Malpensa di Solbiate Olona

Un’esperienza‎ unica‎ in‎ attesa‎ del‎ Natale‎, tra‎ tante originali idee regalo‎ e‎ uno‎ squisito‎ “Christmas tea” da gustare in compagnia di amici e persone care, in un ambiente elegante e internazionale

Domenica 18 dicembre, dalle 10.00 alle 19.00 presso la Sala Los Angeles del Double Tree by Hilton Milan Malpensa di via per Busto Arsizio 9 a Solbiate Olona è in programma il primo

Christmas Market

by Fiera Artigiani.

Un’esperienza‎ unica‎ in‎ attesa‎ del‎ Natale‎, tra‎ tante originali idee regalo‎ e‎ uno‎ squisito‎ “Christmas tea” da gustare in compagnia di amici e persone care, in un ambiente elegante e internazionale.

Vivi‎‎ una‎ nuova‎ esperienza‎ di‎ shopping‎ pre-natalizio‎ all’insegna‎ dell’unicità‎ e‎ della‎ convivialità.

Selezionati‎ espositori‎ artigiani‎ di‎ alto‎ livello‎ e‎ piccole‎ realtà‎ commerciali‎ di‎ eccellenza‎ vi‎ aspettano‎ per‎ tutto‎ il‎ giorno,‎ ‎per‎ ispirarvi‎ nella‎ scelta‎ dei‎ regali‎ natalizi‎ in‎ un‎ comodo ambiente‎ interno,‎ caldo‎ e‎ accogliente.

Ingresso libero e gratuito all’area espositiva

Potrete trovare creazioni uniche di cucito creativo, pupazzeria, cuscineria ricamata a mano, ogettistica in stoffa e a punto croce, accessori in pizzo e all’uncinetto, abbigliamento a crochet, saponi artigianali, oggettistica in legno in stile shabby, decorazioni natalizie, ghirlande, quadri e pirografia, bijoux davvero particolari, abbigliamento e accessori donna, borse e pochette.

Non mancheranno piccole specialità alimentari a chilometro zero, prodotti per il benessere e la bellezza, caffè Lavazza, robot Bimby.

Dalle 15.00 alle 18.00 possibilità di gustare un momento di ristoro con tante golosità, al costo di 8 euro a persona.

Biscotteria‎ al‎ burro‎ assortita, mini‎ pancake‎ con‎ sciroppo‎ d’acero, mini‎ sandwich‎ assortiti, mini‎ croissant‎ salati‎ con‎ salame‎ Milano‎ e‎ pomodorini‎ secchi, tea,‎ tisane,‎ caffetteria‎

Per restare aggiornato segui l’evento Facebook. Per‎ informazioni‎ scrivi a fiera.artigiani@gmail.com o visita il sito internet www.fierartigiani.it.

Facebook | Instagram