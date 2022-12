Si è spento Carmine Lauria, dipendente storico del comune di Ternate

Dopo una lunga malattia si è spento Carmine Lauria, dipendente per tantissimi anni presso il Comune di Ternate dove era giunto alla meritata, e purtroppo non goduta, pensione.

«Carmine era una persona dal cuore d’oro: sempre sorridente, educato, disponibile e soprattutto gentile nei modi con tutti – Racconta Enzo Grieco, suo amico ed ex sindaco di Ternate – In Comune gli volevano bene davvero tutti, compresi gli alunni della Scuola Elementare e della Scuola Media che, ogni tanto , lo facevano “agitare” mentre guidava il Pulmann nei tragitti di andata o di ritorno dai plessi scolastici. Tra le tante cose che faceva, (e le faceva sempre bene e con impegno), era forse quella che gli metteva più ansia! Nonostante ciò, non è mai mancato ad un appuntamento ne mai un ritardo nei servizi».

Per tutti, spiega l’ex sindaco rimarrà per sempre “Carminuccio”: «Il Signore ha preferito averlo vicino prima del tempo, del nostro tempo, ma Lui sa cosa fare, e sicuramente ora sarà in pace e sereno».

Le esequie funebri saranno celebrate nella Chiesa dei Santi Quirico e Giulitta della “sua” Ternate, domani martedì 20 dicembre alle 11, precedute alle 10.30 dal Santo Rosario.