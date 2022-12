“Ciao Giuliana”. Va in pensione la storica segretaria dell’ordine degli avvocati

Giuliana Mancini, storica segretaria dell’Ordine degli avvocati di Varese, è andata in pensione. A salutarla al tribunale di Varese c’erano tre generazioni di avvocati che l’hanno ringraziata con una cerimonia “in famiglia” e una grande dimostrazione di affetto e stima per il lavoro svolto in tutti questi anni. «Tu per noi sei stata una mamma, un’amica, una sorella, una zia – ha detto la presidente del Consiglio dell’ordine Elisabetta Brusa – Credo che non dimenticheremo mai le sgridate prese e i tuoi consigli. Giuliana Mancini ha dedicato la sua vita al Consiglio dell’ordine degli avvocati senza far mai mancare la sua preziosa presenza, nemmeno da remoto, soprattutto in questo quadriennio reso difficile dal Covid».