Ciclista investito ad Appiano Gentile, finisce in ospedale ferito

Un 52enne è rimasto ferito ed è stato portato in ospedale dopo essere stato investito sulla strada tra Appiano Gentile e Veniano.

L’incidente è avvenuto poco prima di mezzogiorno, all’incrocio tra via Dante, via Milano e il laterale viale dello sport.

L’impatto è stato violento e sul posto i soccorritori sono arrivati in “codice rosso”, con un’ambulanza dell’Sos Appiano e un’autoinfermieristica da Como. Per fortuna l’uomo era ferito, ma non in immediato pericolo di vita: è stato poi trasferito in ospedale a Legnano, centro di riferimento per traumi.