Ciclista investito a Casorate Sempione

Il fatto è avvenuto attorno alle 7.30 in una zona boschiva del paese e sul posto è stato attivato il servizio sanitario urgente con un’ambulanza inviata dal 118.

Siamo a Casorate Sempione e nella mattinata di venerdì si è verificato l’investimento di un ciclista in una zona verde della cittadina del Gallaratese, in via Medaglie d’Oro.

L’uomo, 70 anni, travolto da un’auto non è grave: è stato medicato sul posto e trasportato in pronto soccorso in codice verde.