CMVV presenta il progetto “Rüderart: l’arte dei giovani per trasformare il futuro”

Mercoledì 14 dicembre alle 11:00, in sede della Comunità Montana Valli del Verbano (Via Asmara 56, Luino), sarà presentata la campagna di sensibilizzazione “Rüderart: l’arte per trasformare il nostro futuro’. Un progetto dedicato ai ragazzi delle scuole del territorio fortemente voluto dall’assessore all’Ambiente di CMVV Gianpietro Ballardin e sostenuto da Econord SPA e dalla cooperativa sociale Koinè.

“Arte come motore per impegnarsi nella sostenibilità ambientale, nella tutela e nel rilancio del territorio” è il messaggio rivolto i giovani studenti per immaginare opere video e fotografiche che prenderanno vita nel reale e nel virtuale.

«Ma non solo, è dalle giovani generazioni che deve partire un coinvolgimento tale da riuscire a toccare anche gli adulti – spiega l’assessore Gianpietro Ballardin -. Vogliamo dare vita ad una serie di iniziative per rendere i giovani delle scuole primarie e secondarie dell’Alto Varesotto protagonisti ed artefici di questa campagna di sensibilizzazione. Attraverso incontri, concorsi e laboratori di educazione ambientale. Questo primo momento di incontro sarà l’occasione per illustrare e ribadire tutto questo».

L’appuntamento vedrà l’intervento dell’assessore Ballardin e di Simone Castoldi, presidente dell’ente montano. Con loro ci saranno anche Guglielmo Caretti, coordinatore Ambiente e Cultura di Koinè, e gli artisti multimediali Stefano De Felici e Federico Mazza di Lampo TV.