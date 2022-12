A Cocquio Trevisago una festa per tutti per celebrare il Natale

Festa insieme all’associazione “Amici di Cocquio”, scuola addobbata e aria di Natale: è quello che si respira a Cocquio Trevisago con l’avvicinarsi delle festività natalizie.

Il clou delle manifestazioni è in programma per domenica 10 dicembre con la festa “Aspettando babbo natale” che si terrà presso la sede dell’Associazione Amici di Cocquio Trevisago di via Roma, proprio di fianco al palazzo comunale. Qui a partire dalle 11 giochi, laboratori, mercatino/scambio, giocattoli e canzoni di Natale cantate dai bambini. Alle 12.30 pranzo con pasta e fagioli gratis per tutti. Nel pomeriggio alle 15.30 poi sarà possibile portare la letterina per arrivare a Babbo Natale. L’iniziativa è possibile grazie alla collaborazione con le scuole.

Scuole che anche quest’anno si vestiranno di Natale, con addobbi realizzati direttamente dai bambini delle primarie che verranno posizionati sulle inferriate.