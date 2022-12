Code in A-8 per un incidente a Busto Arsizio

Mattina difficile per chi viaggia in auto lungo la A-8: prima delle 7 di lunedì 12 dicembre si è verificato un incidente stradale all’altezza dello svincolo di Busto Arsizio in direzione Milano. Si tratta di un incidente stradale che ha coinvolto un solo veicolo, con due feriti, entrambi in codice verde. Sul posto Polstrada e Croce rossa di Legnano oltre all’automedica.

Non ha migliorato la situazione un secondo incidente sempre in direzione Milano ma più a Sud all’altezza di Gallarate. (immagine di repertorio)