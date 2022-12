Colours in Love: “pittura liquida” in mostra a Sesto Calende

La “pittura liquida” sbarca a Sesto Calende, dove è stata allestita la mostra di Colours in Love nella sala esposizioni della Pro Loco.

Le particolari opere di Michela Magro, artista di Varano Borghi che nel mondo dell’arte si fa “semplicemente” chiamare Michela, saranno infatti visitabili fino al prossimo 20 dicembre nello spazio sul lungofiume curato ogni mese dalla Pro Sesto Calende con l’obiettivo di dare spazio a pittori, fotografi e scultori del territorio.

«La Fluid Painting (pittura liquida) non è molto nota in Italia, solo in anni recenti qualcuno come me si è avvicinato a quest’arte decorativa, che richiede manualità, fantasia e gusto per il colore – spiega l’artista -. I colori acrilici vengono diluiti con un fluidificante e poca acqua, si versano sulla tela con modalità e tecniche diverse per ottenere effetti e forme a volte stupefacenti. Per lo più utilizzo silicone (tecnica swipe), asciugacapelli (Dutch-pouring), pettini, biglie, stecchini, spatole, mai pennelli. Quest’arte vuole essere per me e per il mio prossimo un rifugio di emozioni positive, di pura gioia, e condivisione, un mondo di bellezza e libertà di espressione. Nella mia testa, senza nulla togliere alla sacralità di ogni individuo, solo con la condivisione abbiamo il massimo del valore».

Una passione, nata durante i momenti più duri della pandemia, quella di Michela che, grazie alla tecnologia, grande strumento alla portata di tutti, ha potuto vedere e testare, apprendere anche a distanza: «La mia aspirazione tuttavia è quella di disintossicare me stessa ed i miei ‘followers’ proprio da queste dinamiche tecnologiche a cui tutti siamo in qualche modo sottomessi, una fuga da un mondo di media portatori di messaggi negativi e modelli fasulli».