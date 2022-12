Cominciati i lavori di ripristino della pavimentazione della via Sacra a Varese

Sono cominciati lunedì 12 dicembre i lavori di ripavimentazione della via Sacra, che a settembre era stata “ferita” da una striscia di bitume.

Del fatto ne avevano parlato in molti, indignati, sui social, pensando ad una asfaltatura della storica via: si trattava però di un intervento straordinario e temporaneo, effettuato da LeReti e autorizzato dalla proprietà, che in quel punto è la chiesa di Milano, che per effettuare la riparazione e ripristinare la strada aveva realizzato quella striscia di asfalto provvisoria.

Ora sono in pieno svolgimento i lavori di ripristino della strada in acciottolato, che termineranno proprio poco prima di Natale: la chiusura del cantiere è infatti prevista per venerdì 16.