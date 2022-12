Il comitato nato per creare la “Nuova Pro loco Città di Luino” si è presentato alla comunità

Con l’obiettivo di rilanciare la vita del paese promuovendo iniziative di carattere ludico-ricreativo, manifestazioni e attività – in collaborazione con le realtà già presenti sul territorio – domenica 18 dicembre il neo comitato “Nuova Pro loco Città di Luino” si è presentato alla cittadinanza.

Ad introdurre la nuova realtà, illustrandone i propositi nel breve e medio termine, sono stati il presidente Adriano Giannini e Maria Vittoria Lanella: soci fondatori insieme a Muraca Pierangelo, Locicero Baldassare, Romano Massimo, Forino Alfio, Frizzarin Gabriele, Pagliarello Pietro Paolo, Montesanto Saverio, Tavoli Antonio e Consuelo Buchi.

Fra le proposte che il comitato ha raccontato di avere per l’anno prossimo – tenendo conto che sono appena nati – ci sono una festa di primavera, una serie di eventi volti ad animare l’estate luinese e il suo parco a lago, fiore all’occhiello del borgo, e la collaborazione con le Pro Loco delle altre città per organizzare una festa di fine estate.

Aperto a tutti i cittadini animati dalla voglia di portare un proprio contributo, il nuovo gruppo ha inoltre sottolineato l’intenzione di voler collaborare con tutte le realtà del territorio, a partire dal Comune, Ascom e scuola, per sostenere il turismo e migliorare la vita dei cittadini, rendendo il borgo più vivibile e piacevole.

A tal proposito, l’amministrazione comunale di Luino, presente in sala durante la presentazione, ha dimostrato tutto l’apprezzamento nei confronti dell’iter portato avanti dall’attuale presidente Adriano Giannini. La consigliera comunale Valeria Squitieri in particolare, incaricata dal sindaco Bianchi per i rapporti con la Pro loco, si è dichiarata soddisfatta della formazione di questo nuovo gruppo, composto anche da giovani «Ci piacerebbe che nell’organizzazione degli eventi si avesse un occhio di riguardo proprio rispetto a questi ultimi. La fascia degli adolescenti deve trovare maggiori spazi di divertimento» ha detto la consigliera Squitieri trovando da subito una risposta positiva da parte del nuovo gruppo, interessato allo sviluppo del turismo e al benessere del territorio.

«Ringrazio di cuore il presidente Giannini. Persona che, seppur molto impegnata in tanti ambiti, dalla scuola alla protezione civile, ha accettato questa importante sfida e un percorso non facile – ha aggiunto la consigliera Squitieri -. Il Comitato sta costruendo, ex novo, tutto il percorso, seguendo un complesso iter burocratico da adeguare alla nuova legge sul terzo settore. La complessità non ha però scoraggiato Giannini e il suo fantastico gruppo, che ha accettato la sfida impegnativa per ricostruire l’associazione, unicamente nell’ interesse della collettività».

D’accordo con lei, anche l‘assessore alla Cultura e Turismo Serena Botta: «Le associazioni Pro loco sono previste da norme ad hoc proprio nell’ottica del sostegno della promozione turistica e l’amministrazione lavorerà in assoluta collaborazione con essa affinché Luino possa organizzare eventi che il Comune da solo non potrebbe prevedere. Siamo a disposizione per dialogare e creare sinergia per ottimizzare lo sviluppo del territorio».

«In ultimo – ha concluso Valeria Squitieri – vorrei dire che ho apprezzato molto il discorso di Vittoria Lanella, membro della nuova associazione, che ha toccato i punti giusti parlando di valorizzazione dei prodotti e delle bellezze di questi luoghi e soprattutto di migliorare la qualità della vita della cittadinanza. L’ultima frase è un’intenzione assolutamente condivisa dall’amministrazione comunale che augura al nascente gruppo e al presidente Giannini un buon lavoro con i ringraziamenti della Città di Luino per i progetti che già si stanno intravedendo e che spaziano dalla scoperta delle tradizioni, a momenti artistico/ culturali ed enogastronomici. Buon lavoro».