Con i complimenti di Iginio Massari l’avventura a Masterchef dei varesini Francesca ed Edoardo continua

Con il terzo appuntamento del cooking show di Masterchef si è entrati nel vivo della gara culinaria. I concorrenti sono stati chiamati a misurarsi con la prima Mistery Golden Box e la prova è stata superata con successo dai due concorrenti varesini Edoardo (Varese) e Francesca (Rancio Valciuvia).

Dopo aver superato i live cooking e le temute sfide, i grembiuli bianchi entrano nella cucina di MasterChef 12 per la prima Golden Mistery e con loro sorpresa, al posto di Bruno Barbieri, trovano il famoso e temuto Maestro Iginio Massari.

Nessun problema per i concorrenti del Varesotto: promossi il Bunet Chawanmushi di Francesca (bunet in stile giapponese con mandorle e lamponi caramellati e brodo di uovo, cioccolato e rum) mentre Edoardo, con il suo “33 gnocchetti divennero 3 ed entrarono a Trento”: gnocchi ripieni di burro di cacao alla salvia con salsa di funghi aromatizzata alla senape, viene accompagnato dal maestro Iginio Massari direttamente in balconata.

Meno bene la prova in esterna dove la brigata dei due concorrenti non ha brillato ma nessun problema: superato il pressure test Francesca e Edoardo possono continuare la loro avventura ai fornelli di Masterchef.