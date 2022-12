Il Comune di Olgiate Olona apre uno sportello di consulenza legale con l’Ordine degli Avvocati

Lo scorso 22 novembre l’Amministrazione del Comune di Olgiate Olona ha siglato una convenzione con l’Ordine degli Avvocati di Busto Arsizio al fine di aprire uno Sportello legale presso gli spazi del Municipio, che entrerà in attività lunedì 16 gennaio 2023. (Foto di LEANDRO AGUILAR da Pixabay)

Finalità dello sportello sarà la fornitura gratuita di informazioni ai cittadini per un primo orientamento in tema di strumenti di tutela giudiziaria previsti dall’ordinamento, riguardo (a titolo esemplificativo e non esaustivo) la tutela della persona – interdizione, amministratore di sostegno – eredità e successioni – testamento e dichiarazione di successione – casa – contratto di compravendita, esecuzione e sfratto – famiglia – separazione e divorzio, adozione e mantenimento.

Gli incontri saranno di mero carattere informativo, non caratterizzandosi quali prestazioni di consulenza nel merito delle questioni sottoposte all’attenzione dei legali, i quali a turnazione riceveranno l’utenza negli orari di apertura degli uffici in base alle loro disponibilità.

L’accesso allo Sportello, completamente gratuito, sarà prenotabile compilando un modulo di richiesta appuntamento e fornendo consenso al trattamento dei dati personali: modulistiche entrambe reperibili sul sito del Comune, da inviarsi all’indirizzo e-mail sportellolegale@comuneolgiateolona.it. Solo nell’eventualità il cittadino non fosse in possesso di un indirizzo di posta elettronica, sarà possibile contattare l’Ufficio Servizi Sociali al numero 0331/608784.