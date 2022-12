Concerto dell’Epifania con l’orchestra filarmonica europea di Gallarate al Tirinnanzi di Legnano

Il concerto dell’Epifania di Legnano avrà come protagonista l‘Orchestra Filarmonica Europea di Gallarate. L’appuntamento è al teatro Tirinnanzi il 6 gennaio alle 16,30. Sul palco si esibiranno i soprani Olga Angelillo e Larisa Yudina e il baritono Giorgio Valerio. A dirigere l’orchestra saranno Daniele Pennuto e il pianista Marcello Pennuto.

IL PROGRAMMA

1^ Parte

Ludwig van Beethoven Concerto n. 5 per pianoforte e orchestra in mib magg. op. 73 (Allegro – Adagio un poco moto – Rondo [Allegro ma non troppo]). Direttore: Daniele Pennuto

W.A.Mozart da Flauto magico Ouverture

Der Holle Rache (aria della Regina della Notte)

Soprano Olga Angelillo

Intervallo

2^ Parte

G: Verdi da Nabucco: Sinfonia

da Don carlo: “Ella giammai m’amo’” Baritono Giorgio Valerio

Da Forza del destino : Sinfonia

“Pace mio Dio” Soprano Larisa Yudina

da Giovanna d’Arco: Sinfonia

da Macbeth: “Pieta’ rispetto amore”Baritono : Giorgio Valerio

da Otello : Ave Maria Soprano Larisa Yudina

R.Wagner da Tannhauser: “O du mein holder Abendstern” Baritono : Giorgio Valerio