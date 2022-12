Il concerto di Imola al cinema, Cesare Cremonini: “Momento unico e indelebile”

La conclusione perfetta di un periodo magico. Un ultimo “bagno di folla” prima di tornare a quell’inquietudine solitaria alla quale spesso gli artisti si devono abbandonare.

Una necessità per Cesare Cremonini, artista che nella serata di martedì 6 dicembre, ha accolto il suo pubblico al Cinema The Space Odeon di Milano per la proiezione in anteprima di “Imola 2022 Live”, il film concerto nei cinema il 10, 11 e 12 dicembre e che permetterà di rivivere le emozioni dello scorso 2 luglio, quando oltre 75mila persone si sono radunate all’autodromo. Prima di tornare in studio dunque, per il cantautore bolognese è il momento di celebrare un anno speciale, che si chiude alle porte di Natale proprio nei cinema.

«Un concerto che ha avuto una particolarità e che emerge guardando le immagini, l’attore principale di questo show è il pubblico», racconta Cesare Cremonini una volta entrato nella bellissima sala del cinema, accolto da applausi, striscioni e urla entusiaste.

Ad intervistarlo, poco prima della proiezione, il giornalista Luca Dondoni, che ha ripercorso insieme a lui alcuni momenti di quel raduno, unico e tanto atteso, arrivato dopo una carriera costruita passo per passo.

«Ci ho messo 15 anni per arrivare al Forum di Milano, 20 per arrivare a cantare a San Siro, quest’anno l’autodromo di Imola, tempi molto diversi rispetto a quella che sembra essere la tendenza di oggi per la carriera di un artista – racconta Cremonini dove aver salutato il pubblico in sala, giacca nera e pantaloni in pelle -. Ho fatto tanti concerti nella mia vita, ho ricordi indelebili che mi legheranno per sempre al mio pubblico. Il concerto a Imola è stato come andare al confine, si è creato un ricordo ancora più grande con chi c’è stato e ha amato quel progetto fino a quel momento. Abbiamo un ricordo condiviso, è stato un concerto dove non c’era quella separazione magica tra chi è sul palco e chi è lì a divertirsi e a cantare con te, ma una connessione unica che resterà sempre nella mia storia e nella mia memoria».

E quindi il momento di ricordare un anno indimenticabile iniziato con il nuovo album “La ragazza del futuro”, poi la performance di Sanremo, il progetto “Io Vorrei” nelle scuole di periferia, gli stadi, l’autodromo di Imola, la pubblicazione di Stella di mare con la voce di Lucio Dalla. E ancora un triplo album live, le 13 tappe praticamente sold out nei palasport di tutta Italia, il duetto live con Elisa.

Ma anche il momento di ricordare da dove tutto è iniziato, dagli anni dei Luna Pop fino a quelli più difficili: «La mia carriera è fatta anche di concerti gratuiti portati nelle piccole piazze, di persone che mi dicevano di “amarmi” artisticamente, ma di essere soli ai miei live perché non avevano trovato un accompagnatore. C’è anche un po’ di solitudine in questo mio percorso artistico e musicale che oggi fa godere ancora di più di momenti come questi».

E aggiunge: «Un percorso che in questi vent’anni ho sempre condiviso con il mio pubblico, come con molte delle persone che sono qui questa sera. E siamo ancora giovani, non abbiamo ancora i capelli bianchi», scherza. C’è ancora tanto da creare dunque, anche se adesso è il momento di tornare a scrivere: «La musica, nella mia visione personale, è sempre più bisognosa di autenticità. Per me è una necessità e le persone che mi seguono sanno che non faccio una canzone che risponda ad una esigenza discografica, ma vado sempre a cercare una sfida con me stesso. Come è successo con il pezzo inciso con la voce di Lucio Dalla, è arrivato in un momento in cui mi sentivo pronto per poterlo fare». E mentre fuori la città si illumina per la festa di Sant’Ambrogio e luccica per il Natale, all’interno della sala si abbassano le luci e inizia la proiezione.

Cesare Cremonini prende posto in sala, vicino a Ballo (Nicola Balestri) e tanti altri amici che hanno condiviso con lui questo percorso musicale lungo più di vent’anni, 50Special è del 1999.

Sul grande schermo l’immagine di una folla gigantesca che canta e balla: «È il pubblico l’attore principale di questo show, un pubblico che guardo e dove cerco sorrisi, sguardi e storie perché è di quelle che mi nutro e che in questo caso è stato un pubblico che mi ha letteralmente sostenuto. Un pubblico innamorato di quel momento e che in questi anni è cresciuto giorno dopo giorno insieme a me. Imola è stato per me un concerto importante e per un certo verso faticoso per l’emotività che portava dentro di me e resterà per sempre un ricordo indelebile».

Ora quindi è il momento di tornare a nuovi progetti, nuovi album, di tornare in studio: «La storia che mi lega alle persone che mi ascoltano è una storia fatta di evoluzione e coerenza, continuamente». E sarà così anche questa volta. Intanto, durante la proiezione, un gruppo di fan canta e balla ogni canzone, come se fosse ancora là, a Imola, sotto il caldo di luglio. Fuori invece fa freddo e la passerella rossa che ha accolto gli ospiti di questa serata così speciale è rimasta vuota, in attesa di nuovi inizi.

