Il Concerto di Natale a Busto Arsizio è con il gospel dei Joyful Singers

Nell’ambito del calendario delle iniziative natalizie “BAèNATALE”, sabato 3 dicembre, alle 21.00, presso il teatro San Giovanni Bosco, torna il concerto gospel organizzato dalla sezione provinciale di Varese di JCI (Junior Chamber International), associazione di cittadini attivi tra 18 e 40 anni dal Lions Club Busto Arsizio Host. Come nelle precedenti edizioni sul palco si esibirà il coro gospel Joyful Singers, accompagnati dai musicisti Stefano Pennini (pianoforte), Alessandro Giana (chitarra elettrica), Alessandro Martorana (basso elettrico) e Massimiliano Varotto (batteria), diretti dal Maestro Davide Bontempo.

Anche per questa edizione, il Concerto Gospel sarà a sostegno del progetto “A Me Gli Occhi”, ideato e portato avanti dal Lions Club Busto Arsizio Host per la prima volta nell’anno scolastico 2008-2009. L’iniziativa è rivolta alla prevenzione dei difetti visivi, ed in particolare dell’ambliopia, comunemente nota come “occhio pigro”, che colpisce il 5% circa della popolazione infantile.

L’ambliopia è un’anomalia di sviluppo della visione che si instaura nei primi anni di vita, tanto più curabile quanto prima viene diagnosticata e trattata. Al fine quindi di scongiurare problematiche alla vista in età adulta, ai bambini e alle bambine dell’ultimo anno delle Scuole d’Infanzia di Busto Arsizio, pubbliche e private, il Lions Club Busto Arsizio Host offre la possibilità di sottoporsi ad uno screening oculare gratuito, che viene effettuato da tecnici optometristi con apparecchiature portatili, all’interno degli Istituti.

L’appuntamento, a ingresso libero, è possibile grazie il patrocinio del Comune di Busto Arsizio, la collaborazione dell’Associazione Culturale Musikademia, oltre al prezioso sostegno di alcune realtà imprenditoriali del territorio: Paglini Renault Store, Diametal Italia, PM Consulting, Kerdusa, Tethasolutions IT Services, Poliambulatorio Medico e Odontoiatrico Dr. Cristina Mirelli, Remax Professionisti Immobiliari, Arigas Busto Arsizio, CVZ Antincendio.

In allegato foto dei Joyful Singers in concerto e la locandina dell’evento.