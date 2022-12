Il concerto per violino di Beethoven al Lac di Lugano con l’Osi e la musicista coreana Kim Bomsori

Giovedì 15 dicembre al LAC la celebre la celebre violinista coreana offrirà la sua interpretazione del magnifico Concerto per violino di Beethoven, sotto la direzione del Maestro Robert Trevino

Punta sul grande repertorio il prossimo concerto dell’Orchestra della Svizzera italiana al LAC di Lugano, fra una settimana sotto la direzione di Robert Trevino.

Giovedì 15 dicembre alle 20.30 al LAC si potrà ascoltare uno dei capolavori per violino più amati di tutti i tempi: il Concerto in re maggiore di Ludwig van Beethoven, nell’interpretazione della celebre violinista coreana Kim Bomsori (nella foto) che già promette –sono parole sue– “di trasportare il pubblico in un’altra dimensione”. Sul podio il Maestro Robert Trevino, che proporrà anche la Sinfonia Renana di Robert Schumann, insieme a pagine di Ives e Ligeti.

Biglietti ancora disponibili sul sito del LAC