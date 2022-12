Il consigliere ex M5s Roberto Cenci si candida con Letizia Moratti: “Lei ha tutta la mia stima”

Dopo aver lasciato il gruppo consigliare del Movimento 5 Stelle Roberto Cenci, da cinque anni componente della pattuglia grillina al Pirellone, annuncia la sua ricandidatura alle prossime elezioni ma al fianco dell’ex vicepresidente della Giunta Fontana Letizia Moratti. Lo ha annunciato lui stesso con un comunicato stampa.

«Ho svolto il mandato da consigliere regionale, per il territorio della Lombardia e in particolare per la Provincia di Varese – ha scritto Cenci -. Come ho detto durante il mio intervento in Consiglio, sono un esperto ambientale prestato alla politica e la mia missione è, ed è sempre stata, quella di tutelare l’ambiente e garantirne una adeguata salvaguardia. Presto in Lombardia ci saranno le elezioni regionali e io ho deciso di proseguire il mio impegno per l’ambiente e per i lombardi ricandidandomi a fianco di Letizia Moratti, persona decisa, pragmatica e che raccoglie tutta la mia stima. Se verrò rieletto sarò orgoglioso di continuare il mio lavoro per una Lombardia più sostenibile, per consegnare alle generazioni future una regione più bella, più pulita, meno inquinata, più smart e più rispettosa dell’ambiente”.