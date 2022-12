Il consiglio comunale del Bilancio a Varese comincia con un minuto di silenzio per Ovidio Cazzola

Un minuto di silenzio per un cittadino che si è seduto con onore nei banchi di salone Estense, sia come amministratore che come battagliero consigliere, e che è scomparso a 91 anni pochi giorni fa, il 7 dicembre.

E’ quello che il consiglio comunale di Varese ha tributato a Ovidio Cazzola, su proposta della consigliera del PD Luisa Oprandi. Una proposta subito accettata dal presidente del consiglio comunale Alberto Coen Porisini, e messo in pratica in apertura del consiglio comunale del 21 dicembre.

LA DIRETTA DELLA SEDUTA DI CONSIGLIO DEL 21 DICEMBRE