Il Consorzio della Valbossa premia gli studenti meritevoli delle medie di Azzate

Immagina di essere il protagonista di un preciso momento storico e raccontaci il tuo incontro con un personaggio. Era questo il tema del bando di concorso promosso dal Consorzio della Valbossa in collaborazione con l’Associazione Insieme per la scuola, delle medie Leonardo Da Vinci di Azzate.

Ad aggiudicarsi il premio Lucilla e Adhelia Ianocis di Daverio e Claudia Greco di Azzate con un video in cui si fa un salto a ritroso nel tempo per andare a conoscere Leonardo Da Vinci. Ha vinto invece con un racconto in prima persona del navigatore e politico inglese Francis Drake, accompagnato da un bellissimo disegno, Maria Caielli di Daverio.

La premiazione è avvenuta nella sala consiliare di Azzate alla presenza della presidente del Consorzio della Valbossa Claudia Miterangelis, del presidente dell’associazione Pierpaolo Di Murro, e di alcuni sindaci del Consorzio.

Premiati anche sette studenti meritevoli ai quali sono state consegnate borse di studio: sono David Deligios di Bodio Lomnago, Emma Casola di Inarzo, Mattia Nicora di Azzate, Federico Avagliano di Azzate, Serena Russo di Daverio, Anita Bonalumi di Daverio, Alessio Scinaldi di Buguggiate.

«È stata una grande soddisfazione per noi premiare questi ragazzi – ha detto Claudia Miterangelis – Il loro impegno e la loro fantasia sono un’iniezione di ottimismo e fanno onore alla nostra scuola».