Controlli della velocità sulle strade ticinesi: la mappa dei radar

La Polizia cantonale e le polizie comunali comunicano che, in ottica di prevenzione della circolazione stradale, saranno effettuati controlli della velocità mobili e semi-stazionari nel corso della settimana 01 dal 02.01.2023 al 08.01.2023 nelle seguenti località:

Controlli della velocità mobili

Distretto di Bellinzona

 Cadenazzo

Distretto di Locarno

 Golino

 Ascona

Distretto di Lugano

 Ponte Cremenaga

 Caslano

 Bissone

 Maroggia

 Melano

 Cernesio

 Gentilino

Distretto di Mendrisio

 Mendrisio

 Stabio

Controlli della velocità semi-stazionari

 Gudo

 Genestrerio

 Biasca

Da questa lista sono esclusi i rilevamenti con le vetture civetta e i controlli con pistola laser, che devono essere utilizzati esclusivamente per contrastare infrazioni gravi alla Legge federale sulla circolazione stradale. Inoltre, la misura non si applica ai controlli sulla rete autostradale . Si evidenzia pure che viene comunque data alla sola Polizia cantonale la facoltà di svolgere, straordinariamente, dei controlli non annunciati allo scopo di reprimere infrazioni gravi e garantire la sicurezza degli utenti della strada.