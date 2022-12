Il cordoglio del sindaco di Varese per la morte di Ovidio Cazzola

Per la morte di Ovidio Cazzola, che si è spento oggi, 7 dicembre 2022 all’età di 91 anni, sono arrivate anche le parole di cordoglio da parte del sindaco di Varese.

«A nome dell’amministrazione esprimo il cordoglio e un messaggio di vicinanza alla famiglia per la scomparsa di Ovidio Cazzola – ha detto Davide Galimberti – Appassionato architetto, con un passato da amministratore nella nostra città, sempre attivo nell’immaginare e pensare Varese tra storia e futuro, come testimonia anche l’impegno per portare al centro dell’attenzione della città il recupero e valorizzazione del bene storico del Castello di Belforte».