In corsa verso il Natale: a Luino una Santa Claus Run aperta a ragazzi e famiglie

Al via alla prima edizione. L’iscrizione è da effettuare il giorno stesso della corsa alla Casa di Babbo Natale – Parco Ferrini di Luino. Tutte le info

Nel fitto ventaglio di appuntamenti natalizi che quest’anno il Comune di Luino promuove, in collaborazione con Ascom e le associazione del territorio, in programma per domenica 18 dicembre c’è anche una simpatica Santa Claus Run, quest’anno alla sua prima edizione.

Una corsa/camminata ad anello aperta a bambini, ragazzi e famiglie. Il punto di ritrovo, lo stesso dove verranno effettuate anche le iscrizioni a partire dalle 14:00, è la super Casa di Babbo Natale al Parco Ferrini di Luino. In questa occasione ai “grandi” e piccoli corridori verrà consegnato un cappellino rosso e la pettorina.